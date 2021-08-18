سفير بلجيكا بالقاهرة يشيد بتطور مدينة شرم الشيخ (صور)

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، فرانسوا كورنيه دى الزيوس، سفير بلجيكا بمصر، لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات، خاصة تنشيط السياحة بين البلدين.

ورحب محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، بزيارة سفير دولة بلجيكا هو وأسرته، إلى مدينة شرم الشيخ ، ودعاهم للاستمتاع بالمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، كما تناول اللقاء العلاقات المميزة بين الشعب المصري والبلجيكي.

المحافظ يدعو سفير بلجيكا وأسرته لزيارة متحف شرم الشيخ

ودعا محافظ جنوب سيناء سفير دولة بلجيكا هو وأسرته، لزيارة متحف شرم الشيخ، والقيام برحلة بحرية بمحمية رأس محمد، للاستمتاع بمنظر الشعاب المرجانية، ومشاهدة الأسماك الملونة التي تتميز بها المنطقة.

كما قدم محافظ جنوب سيناء شرحًا تفصيليًا لحدود المحافظة على الخريطة، والتي يتوافر بها الأمن والأمان على الرغم من اتساعها.

ومن جانبه رحب سفير دولة بلجيكا بدعوة محافظ جنوب سيناء، وأبدى السفير سعادة لزيارة مدينة السلام، مشيرًا إلى أنه زار مدينة شرم الشيخ منذ ثلاثون عامًا وهو طالبًا، وأشاد بالتطور الهائل الذي لمسه بكافة قطاعات المدينة.

السفير البلجيكي يزور جنوب سيناء برا

وقال سفير دولة بلجيكا، إنه فضل أن يأتي إلى شرم الشيخ برًا، ليستمتع بالطبيعة الصحراوية الجذابة، وأشاد بالطريق الدولي الجديد «القاهرة - شرم الشيخ»، والذي سهل الرحلات البرية لكافة السياح البلجيك الذين يفضلون زيارة القاهرة وشرم الشيخ برًا، مؤكدًا أن الطريق آمن تمامًا.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ السفير البلجيكي، درع المحافظة تكريمًا له، كما أهداه بعض الهدايا التذكارية، إضافة إلى كتاب بعنوان «بلجيكا على ضفاف النيل»، لإحدى الأديبات من دولة بلجيكا تعبيرًا عن العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين .