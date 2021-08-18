مجدي بدران: انخفاض أعداد وفيات كورونا في مصر بنسبة 13% «إنجاز رائع»

قال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن هناك مؤشرات أكثر أهمية وهي انخفاض أعداد الوفيات في مصر بنسبة 13% من فيروس كورونا، وهذا يُعد إنجازا أكثر من رائع للحكومة المصرية وبروتوكول العلاج المصري، مؤكدًا أن هناك زيادة بنسب عالية في إصابات كورونا في الخارج، ففي الولايات المتحدة الأمريكية زادت الإصابات بنسبة 14%، وفي إسرائيل 75%، وهذا الأمر يرجع إلى انتشار متحور «دلتا» هناك.

متحور«دلتا» يزيد من معدلات دخول المستشفيات لغير الحاصلين على اللقاح

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على «التليفزيون المصري»، أن متحور «دلتا» يعصف ببعض الدول الآن، فهي سلالة «لزجة وسمجة وبشعة»، انتشرت في 140 دولة، وتؤدي لزيادة معدلات دخول المستشفيات، فضلًا عن زيادة معدلات الاحتياج للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لغير الحاصلين على اللقاحات، مؤكدًا أن هناك جهودا حثيثة في مصر من أجل تطعيم النسبة الأكبر من المواطنين.

مفتاح التحكم في موجة كورونا الرابعة في يد المواطن

وأشار استشاري المناعة إلى أنه يجب على كل مواطن تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية وتلقي التطعيم، إذ إن مفتاح التحكم في الموجة الرابعة من كورونا بيد المواطن المصري وليس الحكومة المصرية فقط، فالأخيرة بذلت كل ما عليها من أجل توفير اللقاحات، وعلى المواطن أن يُسرع في التطعيم من أجل تقليل عدد الحالات التي تُصاب بمضاعفات كورونا: «الشعب المصري ممكن يأجل دخول الموجة الرابعة لمصر بزيادة المطعمين والتدابير الوقائية، إحنا لو نشرنا كلنا فكرة التباعد الاجتماعي وإن إحنا نبعد عن بعض ده بيخلي الفيروس يموت».

سنقضي على الفيروس بتحقيق التباعد الاجتماعي

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه من المهم معرفة أن الفيروس لا يعيش سوى داخل الخلية الحية، وإذا جرى تحقيق التباعد الاجتماعي سيموت الفيروس على الفور، ويجب على المواطنين استغلال وجود 539 مركزا لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فضلًا عن المراكز الخاصة للشباب الراغب في السفر للخارج: «دي حاجة جميلة جدًا، دول كثيرة في العالم محرومة من هذه النعمة»، ويجب على الجميع مراقبة الأبناء في ارتداء الكمامات: «مشوفناش كمامات في الحفلات والمصايف الفترة الأخيرة، لازم نرجع تاني للكمامة».