باقٍ ساعات.. خطوات التقديم لمنح الثانوية العامة من «تكافل وكرامة»

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021، فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الرغبات يوم السبت الموافق 21 أغسطس، ويستمر حتى الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

وبالرغم من إقبال طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يؤهلهم للمرحلة الأولى عند فتح باب التقدم، إلا أن هناك الكثير من الطلاب يرغبون في الحصول على منح دراسية للدراسة في عدد من الجامعات الدلية المختلفة، سواء كان ذلك داخل مصر أو خارجها، ويوفر برنامج «تكافل وكرامة» لطلاب الثانوية العامة فرصة الحصول على منحة دراسية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على المنحة الدراسية من برنامج تكافل وكرامة، والمقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، من توافر فرص للطلاب المتفوقين في الحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021- 2022 في بيان سابق لها، كالتالي:

شروط التقديم للمنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من برنامج تكافل وكرامة

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على منحة الدراسة من برنامج تكافل وكرامة مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في مدرسة من المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية خلال فترة دراسته في الثانوية العامة.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2020 بنسبة مئوية لا تقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها في الدور الأول فقط.

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على منحة الدراسة من برنامج تكافل وكرامة درس بشعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- في حالة إذا تقدم طلاب الشعبة الأدبية يجري قبول الطلاب ذوي الهمم فقط.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

خطوات التقديم للمنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من برنامج تكافل وكرامة

- يقوم الطالب بتقديم استمارة النجاح لنتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة من اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا، عن طريق البريد الإلكتروني، ويكون عنوان الإيميل المُرسل مكتوبا كما يلي: «نتيجة ثانوية عامة 2020-2021 + الرقم القومي للطالب».

- عندما يقوم الطالب بإرسال الإيميل الخاص به، لابد أن تحتوي الرسالة على «اسم الطالب بالكامل - الرقم القومي للطالب - المحافظة - المستند الدال على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب».

- ثم بعد ذلك يجري التواصل مع المتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات الخاصة بهم لتحديد موعد المقابلة الشخصية.