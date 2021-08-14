منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة في مصر 2021.. تعرف عليها

يترقب طلاب الثانوية العامة 2021، إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة، وموعد انطلاق تنسيق القبول بالكليات 2021 لمراحل التنسيق المختلفة، ومن المقرر أن تنطلق بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021، كما يبحث طلاب الثانوية العامة بمختلف الشهادت عن المنح الدراسية التي تقرها الجامعات المختلفة داخل و خارج مصر آملاً في الحصول على فرصة تعليمية متميزة بكبرى الكليات و الجامعات، وفقًا لعدد من الإجراءات و الضوابط التي تحددها الجامعات و المؤسسات للحصول على المنح الدراسية، لذا تستعرض «الوطن» في التقرير التالي المنح الدراسية المجانية المتاحة للطلاب في مصر 2021:

منح الجامعات الحكومية

تقدم مختلف الجامعات الحكومية عدد من المنح الدراسية بالجامعات شاملة التكاليف لطلاب الثانوية العامة المصرية، و تكون الأولوية لأوائل الجمهورية و المحافظات التي ينتمي لها الطلاب، و تتصدر كليات القطاع الطبي و كليات القمة للشعب العلمية و الأدبية أعداد الطلاب المتقدمين للحصول على المنح .

منح الجامعات الخاصة

تقدم مختلف الجامعات الخاصة كل عام عدد من المنح الدراسية المجانية للطلاب، وفقًا للنسبة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة كل عام، وتقدر بـ5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بكل كلية، مقابل منح الجامعات 5% إضافية قبول للطلاب تكون بمصروفات.

ويحدد الأعلى للجامعات الخاصة عدد من الاشتراطات الهامة للحصول على المنح الدراسية أبرزها شرط التفوق، و كذلك شرط اجتياز مجموع الطالب للحد الأدنى للالتحاق بالكلية، بجانب أحقية الطالب في الحصول على المنحة سواء كان من أبناء الشهداء من الجيش و الشرطة و المدنيين، فضلاً عن قبول الطلاب المتفوقين ذات الظروف المعيشية الصعبة، ويبدأ التقدم بها بعد الانتهاء من قبول الطلاب بالجامعات الخاصة.

منح الجامعات الأهلية

منذ العام الماضي و تستند الجامعات الأهلية « الجلالة و العلمين و المنصورة و الملك سلمان»، على عدد من القرارات أبرزها توفير منح مجانية للطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية و الطلاب المتفوقين بشروط، ويجرى الإعلان عنها و التقدم لها بعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة من كل عام.

ويجرى التقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعات الأهلية من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات الهلية بعد إعلان وزارة التعليم العالي لها.

منح مؤسسات المجتمع المدني

تتبنى عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر من كل عام، عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين من خلال المؤسسات التعليمية المرموقة، مثل تبني المنح الدراسية بمدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا وجامعة النيل و عدد من الجامعات الحكومية و الجامعات الأهلية، ولعل أبرز مؤسسات المجتمع المدني المصري «بيت الزكاة المصري» و«بيت الصدفات» و«مؤسسة مصر الخير» و«جمعية الأورمان»، إذ يجرى التقدم للمنح الدراسية من خلال الجامعات.

يذكر أن بيت الزكاة المصري قام بدعم 10 منح كاملة لطلاب الثانوية العامة 2021 و طلاب الثانوية الأزهرية 2021 للطلاب المتفوقين للالتحاق بمدينة زويل.

منح الجامعة الأمريكية

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنويًا 30 منحة دراسية حكومية مجانية كاملة شاملة لطلاب الثانوية العامة 2021 من المصريين الراغبين فى الدراسة.

منح جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سنويًا عدد من المتنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة المصرية 2021، سواء كانت حكومية أو تجريبية أو مدارس متوفقين، وهي في إطار برنامج المنح ضمن الاتفاقية المصرية الأمريكية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم 140 منحة 2021-2022، للحصول على الليسانس أو البكالوريوس في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، بشرط أن تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة:

- جامعة القاهرة

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- جامعة عين شمس

- جامعة الإسكندرية

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- جامعة أسيوط

- جامعة المنصورة