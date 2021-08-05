«الزراعة» تكشف تفاصيل منح الفلاحين قرضا على 10 سنوات بدون فوائد

كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، تفاصيل بروتوكول يمنح المزارعين قرض على 10 سنوات بدون فوائد، قائلا: إنّ هذا البروتوكول يأتي مكملا لجهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي، وخدمة الفلاح ومزيد من الحياة الكريمة، وهذا البروتوكول يأتي فرصة للفلاح في الحصول على تمويل لتطوير نظم الري لديهم، ما يعود عليهم بالنفع بزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخله، وتقليل التكاليف التي يتحملها في الزراعة، سواء في استخدام الأسمدة أو الكيماويات.

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنّ كل الفلاحين والمزارعين بالأراضي القديمة، يستطيعون الاستفادة بهذا القرض التمويلي، حيث يتوجه لمديرية الزراعة وتتشكل لجنة للدراسة الفنية اللازمة لعملية التطوير، أو عملية نظم الزراعة الأمثل، ويبدأ التمويل بشكل مباشر من خلال البنك، وتحديث نظم الري للفلاح، ووزارة المالية تتحمل التكاليف الخاصة بالفائدة بدلا من الفلاح، التي لن يتحملها.

وأشار إلى أنه لا يوجد سقف مالي معين للقرض، فهناك دراسات تجرى على الأرض، وتحدد النظام الأمثل لعملية التمويل، وبناء على الدراسات، يجري تنفيذ عملية التطوير بشكل مباشر، والوزارة تبذل جهدا كبيرا وتقدم كل الدعم الفني للفلاحين، وبالتالي أي شخص يرغب في تطوير نظم الري الخاصة بأراضيه الزراعية، يتقدم بطلب للوزارة، ويجري تحديد الحل الأمثل للتطوير.

ولفت إلى أنه يجري التعامل مع إدارة الملف المائي في مصر باحترافية كبيرة للغاية، وحسن إدارة بشكل كبير، والمواطن أصبح لديه وعي كبير، ويستجيب لمتطلبات التطوير في هذا المجال، مؤكدا أن كل الأراضي الزراعية الجديدة تطبق نظم الري الحديث لمساعدة الفلاح في تطوير من إنتاجيته.