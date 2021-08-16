الصحة تحدد الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فايزر فى مصر.. منهم الحامل

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر فى مصر خلال الشهر الجاري، وقالت الوزارة إن لقاح فايزر فى مصر تم تخصيصه لأغراض السفر، لافتة إلى استعداد الوزارة لاستقبال لقاح فايزر فى مصر بواسطة ثلاجات أعدت خصيصا لحفظ اللقاح، حيث إنه يحتاج لدرجة حرارة خاصة لحفظه، ووصل عدد الثلاجات إلى 61 ثلاجة لتسع 261 ألف جرعة من اللقاح.

فعالية لقاح فايزر فى مصر

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح فايزرعبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، وتابع فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة المنتجة للقاح أكدت أن له فعالية في مواجهة الفيروس، حيث تصل نسبة فعاليته بعد الجرعة الأولى 52%، و95% بعد الجرعة الثانية.

وعن الفئات المحرومة من لقاح فايزر في مصر، أشار المصدر إلى أنها تتمثل في الأطفال حتى سن الـ18 عاما، والسيدات الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية تجاه اللقاحات، لافتا إلى أن لقاح فايزر واسع الاستخدام على عكس بعض أنواع اللقاحات كجونسون أند جونسون وكذلك لقاح استرازنيكا.

حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا فى مصر للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والاستمرار فى البعد عن المناطق المزدحمة حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية وفقا لآخر احصائيات صادرة من الوزارة.