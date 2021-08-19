رابط وموعد التقديم على منح خريجي الهندسة والحاسبات بالجامعات الأهلية
كتب:
هبة وهدان
07:21 ص | الخميس 19 أغسطس 2021
قد يبحث خريجي الجامعات عن منح تؤهلهم لسوق العمل، وذلك من خلال خلق وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وفي إطار الخدمات الإخبارية في مجال التعليم، التي تقدمها جريدة «الوطن»، فإنها تستعرض موعد ورابط التقديم للحصول على منح خريجي الهندسة والحاسبات بـ الجامعات الأهلية الجديدة.
تفاصيل منح خريجي الهندسة والحاسبات بالجامعات الجديدة
- سيفتح باب التقدم لهذه المنح، اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.
- يتم التقديم من الموقع الرسمي للجامعات المصرية الأهلية من هنــا.
- عدد المنح المقدمة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية هي 200، وفقا للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- الجامعات الأهلية التي تقدم المنح هي الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة للعام الجامعي 2021/2022.
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المنح تتيح لهؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة
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المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين.
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يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب، وفقا للدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية.
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يُسمح فقط لخريجي الكليات المحددة، التقدم لكل برنامج من البرامج التي تعلنها الجامعات الأهلية.
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ستعادل المقررات التي سبق دراستها منذ أقل من سبع سنوات، إذا ثبت مطابقتها للمقررات المدرجة ضمن متطلبات التخصص، الذي تم التسجيل به، ولا يتعدى الحد الأقصى للمقررات التي درست من قبل نسبة 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به بإحدى الجامعات الأهلية الأربع.
- عقب التسجيل سيعقد اختبار قبول تبعًا لنوعية كل برنامج؛ لقياس قدرة الطالب على الدراسة بهذا البرنامج.
- المنح المقدمة سوف تغطي المصروفات الدراسية فقط، للتسجيل في 72 ساعة معتمدة من متطلبات التخرج، ويتعهد المتقدم بسداد ما صرف عليه من المنحة، إذا لم يتمكن من إنهاء متطلبات التخرج، ولا يدخل في المجموع التراكمي لتخرج الطالب من الجامعات الأهلية سوى المقررات التي درسها بالجامعة المقيد بها.
- البرامج الدراسية التي تتضمنها المنح في مجال العلوم الهندسية، تشمل برنامج هندسة الطاقة بجامعة الملك سلمان الدولية، وبرنامج هندسة الميكاترونيات بجامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، وبرنامج هندسة الطيران والفضاء بجامعة المنصورة الجديدة.
- تقدم جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة منحًا في مجال علوم وهندسة الحاسبات، في برامج (هندسة الحاسب، وتشمل «النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، أمن الحاسبات»، هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، وتشمل «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات» علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية) .
- كما تقدم جامعة العلمين الدولية منحًا في برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، وتشمل (تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات)، علوم الذكاء الاصطناعي».