رابط وموعد التقديم على منح خريجي الهندسة والحاسبات بالجامعات الأهلية

يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب، وفقا للدكتور محمد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية.

ستعادل المقررات التي سبق دراستها منذ أقل من سبع سنوات، إذا ثبت مطابقتها للمقررات المدرجة ضمن متطلبات التخصص، الذي تم التسجيل به، ولا يتعدى الحد الأقصى للمقررات التي درست من قبل نسبة 50% من متطلبات التخرج في البرنامج الملتحق به بإحدى الجامعات الأهلية الأربع.