طارق شوقي عن تظلمات الثانوية العامة: لن تدخل في تقدير الدرجات

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على موضوع التظلم من نتيجة الثانوية العامة واعادة التصحيح.

وكتب شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان «ملاحظة هامة» قائلًا: «التظلمات على نتائج الامتحانات كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الاجابة لصاحبها + التأكد من تصحيح كل الاسئلة + التأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام».

وأوضح شوقي أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه.

وأشار أن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات الكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني ايضا للتيسير على الطلاب.

وأكد شوقي أن السؤال عن نماذج الاجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط، مضيفًا «لذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لانها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما»، معلنًا أنه سوف تنشر الوزارة نماذج الاجابات ونواتج للتعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد باذن الله.