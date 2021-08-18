رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات التقديم.. 100 جنيه للمادة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات التقديم، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التقديم للتظلمات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مشددة على جميع الطلاب بضرورة التدقيق في كتابة البيانات بطريقة صحيحة، موضحة أن التظلمات لأول مرة تتم إلكترونيًا عكس السنوات الماضية.

تعرف على رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021

وقالت الوزارة إن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021 تبلغ 100 جنيه للمادة الواحدة، مؤكدة أنه يجب على الطالب تسديد المبلغ المطلوب في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2021

- يسدد الطالب مبلغ 100 جنية للمادة التي يرغب في التظلم عليها.

- يسجل من خلال رابط إلكتروني ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-يحدد الطالب المواد التي يرغب في التظلم على درجاته فيها.

-لا يطلع الطالب على ورقة الإجابة مثل الأعوام الماضية.

-يقوم الطالب بفحص ورقة الإجابة والتأكّد منها فقط.

-لن يتمّ تصحيح ورقة الإجابة مرة أخرى فقط.

-تعلن نتيجة التظلمات بعد أسبوع من تقديم الطلب.

- إذا حصل الطالب على درجة في التظلمات يتمّ إبلاغه هاتفياً أو من خلال الرابط الإلكتروني.

- يتم إخطار مكتب التنسيق بالجامعات بنتيجة التظلم.

«شوقي» عن التصحيح الإلكتروني: حقق مبدأ تكافؤ الفرص

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية تم بشكل صحيح دون أي معوقات، وفي مراكز مؤمنة ومراقبة جيدًا، موضحًا أنه ساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب بشكل متميز، لافتًا إلى أن الوزارة كثفت من جهودها لنجاح الثانوية العامة 2021 بالشكل اللائق.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن التظلمات لهذا العام إلكترونية لأن تصحيح الامتحانات تم إلكترونياً، مشيراً إلى أن عدد طلاب الدور الثاني يقرب من 160 ألف طالب وطالبة.