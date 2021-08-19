طارق الشناوي يكشف التطورات الصحية لوائل الإبراشي: «سيعود قريبا»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» عن التطورات الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد غيابه لمدة شهور عن الشاشة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكتبت «الشناوي»، قائلا: «الحمد لله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الابراشي يتماثل تمامًا للشفاء، جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض».

وكانت فاطة قنديل، رئيس تحرير برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أعلنت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في ديسمبر الماضي، قائلة: «إصابة وائل الإبراشي بكورونا، الأب والأستاذ وصاحب الفضل عليا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يا رب».

ونقل على أثرها للمستشفى لفترة قبل أن يعود إليها مرة أخرى، حتى يشفى بصورة كاملة من أثر إصابته بفيروس كورونا.

ويقدم برنامج «التاسعة» حاليا بدلا من «الإبراشي» الإعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني، من السبت وحتى الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وتقدمه يوم الخميس الإعلامية شافكي المنيري، التي عادت لشاشة التليفزيون المصري بعد غياب عدة سنوات.