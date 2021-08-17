يوسف الحسيني يطمئن محبي الإبراشي: الحمدلله صحته كويسة جدا

طمأن الإعلامي يوسف الحسيني، الجميع على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن الإبراشي حالته الصحية جيدة للغاية، «الحمد لله، صحته كويسة جدًا، والحمد لله كل زملائه وأصدقائه يتواصلوا معاه، بنكلمه في التليفون، ونبعت له رسائل، وبيرد على التليفون، بس المسألة في إطار البعد عن الهوسة والدوشة»، وذلك خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

بلاش إطلاق الشائعات.. الراجل فل الفل

وأضاف «الحسيني»، أنه من يومين كان يجلس مع مذيعي القناة الأولى المصرية، وزملاء الإعلامي وائل الإبراشي، «قعدنا مجموعة من محبيه وأصدقائه وزملائه، واللي نعتبره أخونا، قولنا نطمن عليه، بعتنا فويس نوت، وأخبارك ايه وكلام من ده، وهو رد علينا، ولسه النهاردة من ساعتين ونصف مكلمينه في التليفون، والراجل بيرد علينا الحمد لله والشكر لله، صحته فل الفل الفل، 100 فل و14، ليه بقى سبب إطلاق الشائعات».

إطلاق الشائعات يّضر أسرة الإعلامي ويضره شخصيا

وتساءل الإعلامي، «ليه تقعد توجع في دماغك، وتبذل جهد إنك تطلق شائعة، وتحطها على تويتر أو فيس بوك، أو تعمل بيها صورة على إنستجرام، ايه وجه الاستفادة؟، الشير واللايكات وكده وتبقى مشهور ومعروف؟ أنت كده شاطر يعني؟ حبوب كدة أنت يعني؟ حاجة مؤسفة ومهينة، مش هزار، أنت بتضر بنى آدم، بصرف النظر البنى آدم مين، وتضر أسرته وعائلته وأصدقائه وحبايبه والمقربين ليه».

سنطمئنكم على حالة الإعلامي وائل الإبراشي باستمرار

وواصل: « ليه تضر الناس اللي بتحبه بشكل عام، بتوتر الناس على الفاضي ليه؟، تدوش البنى آدم ده ليه؟، لية تجيله آلاف الرسائل على تليفونه، يبقى الشخص قاعد متوتر، وايه اللي حصل وايه اللي يجرى، ليه؟، مفيش أي سبب، لو سمحتم لا تلتفتوا للكلام ده خالص، ملكوش دعوة بالراجل غير في الإطار الجيد، عاوزين تطمئنوا عليه هنطمنكم، لأننا بنكلمه في التليفون وبنسأل عليه، وأول بأول احنا اللي نطمنكم».