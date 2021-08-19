محمد حماقي يقترب من 7 ملايين مشاهدة بـ«لو هتسيب» في أقل من أسبوع

اقترب المطرب محمد حماقي من تحقيق 7 ملايين مشاهدة بكليبه الجديد «لو هتسيب»، في أقل من أسبوع على طرحه، بمعدل مليون في اليوم الواحد.

«لو هاتسيب» من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج أحمد إبراهيم.

ومنذ طرح محمد حماقي للكليب وهو يتصدر «التريند» في عدد من الدول العربية، بأغنية «لو هتسيب»؛ إذ حصل علي المركزين الأول والثاني في 9 دول عربية، وهم مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب، وذلك في أول أيام من طرحه.

وتفاعل عدد كبير من شباب «التيك توك» مع الأغنية، من خلال عدد من الفيديوهات التي أرسلت لمحمد حماقي، ونشرها عبر خاصية «استوري» الخاصة به.

وتقول كلمات الأغنية:

ولو هتسيب

حبيبي وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللي عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناهابلا متاهة

حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات

وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها

ونِبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها

ولو هتسيب

موافقك عادى بس تسيبنى بشروطى ماتتعبنيش

كأنك ناوى على موتى

وبدِّل قلبى ده ب قلبك وبعدها غيب

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحة وراك عشان مالهاش حبيب تانىده أنا ح أعانى

عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟

أخلى من نفسى وليه يعنى؟

وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى

طب اقنعنى

ويستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي، 27 أغسطس الجاري، في العلمين الجديدة.