شروط حفل محمد حماقي في الساحل الشمالي.. «التذكرة تصل لـ1000 جنيه»

أعلن خلال الأيام الماضية عن الحفل المقبل للفنان محمد حماقي، الذي تزامن مع إصدار عددا من أغنيات ألبومه الجديد، المقرر له يوم الجمعة 27 أغسطس الجاري، بفندق الماسة في العلمين الجديدة.

وبدأت أسعار تذاكر الحفل، وفقا لما أعلن، من 400 جنيه للفرد وحتى 1000 جنيه، وجاء من ضمن شروطه أنه «ممنوع دخول الأطفال أقل من 12 عامًا، وبدءًا من 12 عاما تذكرة كاملة لحضور الحفل».

وروج الفنان محمد حماقي للحفل عبر حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»؛ إذ نشر البوستر الدعائي له، وعلق عليه قائلا: «مستنيكم في الساحل يوم الجمعة 27 أغسطس في الماسة العلمين»، وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور.

حماقي يطرح أغنية «لو هاتسيب»

وكان الفنان محمد حماقي طرح يوم الخميس الماضي، ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يافاتني»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الإلكترونية، وجاءت بعنوان «لو هاتسيب».

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكساج وفواصل موسيقية لأحمد ابراهيم، وديجتال ماستر لطارق مدكور، ووتريات لسعيد كمال، وجيتار لمصطفى أصلان.

وخلال أسبوع واحد اقترب المطرب محمد حماقي بكليبه الجديد «لو هتسيب»، من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

كما تصدر محمد حماقي التريند في عدد من الدول العربية بأغنيه «لو هتسيب»؛ إذ حصد المركزين الأول والثاني في 9 دول عربية، وهم مصر والإمارات والكويت والسعودية وتونس وقطر والأردن ولبنان والمغرب.