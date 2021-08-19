حمو بيكا للمتنمرين بعد «بوست الثانوية»: أنا جاهل بس اتعلمت مغلطش في حد

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المتنمرين عليه؛ بسبب عدم حصوله على شهادة، بعد تهنئته لطلاب الثانوية العامة.

وكتب بيكا قائلا: «بتقولو عني جاهل ومش متعلم.. مع إن دي حاجة أنا عمري ما أنكرتها ولا حتي خبيتها على الناس من يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور، بس هرجع وأقولكم تاني إنها حاجة مكنتش بإيدي».

وأضاف مطرب المهرجانات: «أنت بقي يا متعلم التعليم علمك إنك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟، التعليم علمك إنك تفضل تتنمر على خلق الله؟، التعليم علمك إنك مباح ليك الشتيمة في حد هو أقل منك في شيء؟، أكيد لا، فمتجيش من ورا شاشة وكيبورد تعمل فيها عم الناصح».

وتابع حمو بيكا: «وأنت أصلا موركش حاجة تعملها!، أنا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده، بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا أنت متعلمتهاش لسه، اتعلمت احترم الكبير والصغير.. اتعلمت أشقى وأتعب من صغري، اتعلمت إني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جدا في حياتي أنت عمرك مهتتعلمها طول ما أنت باصص للناس!».

واختتم «بيكا»: «فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها، وقبل ما تقول إنك متعلم افتكر إنك في تربية وتعليم، يعني التربية قبل التعليم».

حمو بيكا يهنئ طلاب الثانوية العامة

وكان حمو بيكا هنا عبر «فيس بوك»، طلاب الثانوية العامة، قائلا: «ألف مليون مبروك لإخواتي وحبايبي اللي نجحو في الثانوية العامة.. وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم، وهاردلك لكل اللي منجحوش، قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه».

وبعد هذه التهنئة، انهالت على حمو بيكا التعليقات التي تحتوي على التنمر، ورد عليها المطرب بنفسه، وكان منها: «عقبالك يا حبيبي لما تعرف تكتب اسمك وتاخد محو الأمية تبقى تبارك لبتوع الثانوية».

ورد بيكا على هذا التعليق، قائلا: «ما تخليك في هندسنتك يا بمشهندس وتروح تشوفلك شغلانه بدل ما أنت قاعد فاضي عالنت كده داير تتريق على خلق الله».