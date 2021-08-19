15 معلومة حول «تعاطي المخدرات».. الفصل لـ«الموظف المدمن» من 21 ديسمبر

قال المستشار حسن حرك، رئيس وحدة الكشف بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إنّ العمل بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يبدأ في 21 ديسمبر 2021، وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء للإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنّ قانون فصل الموظف المتعاطي لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وكشف حرك، عن جهود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وأبرز المعلومات، نرصدها في السطور التالية كما يلي:

جهود صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي

1- يجري الصندوق تحليلات يوميًا لـ1500 حتى 2000 عامل في الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية وبشكل مفاجئ.

2- دخل الصندوق في شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء تحاليل للسائقين في 26 نقطة على الطرق والإدارات المرورية المختلفة.

3- إجراء تحاليل 1800 سائق يوميا.

4- الكشف اليومي يتم طبقا لجدول زمني على سائقي الحافلات المدرسية بشكل يومي طوال أيام الدراسة.

5- انخفاض نسبة التعاطي خاصة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

6- الإقبال على تلقي العلاج زاد بعد صدور القانون بنسبة 150%.

7- أكثر من 29 ألف موظف هاتفوا الصندوق لتلقي العلاج وجرى تحويلهم للمستشفيات المشاركة في علاج الإدمان مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة.

8- يقدّم الصندوق خدمات علاج الإدمان المجانية في 29 نقطة بجميع أنحاء الجمهورية.

9- أي موظف تظهر نتيجة تحليله إيجابية يُعاقب، لكن العقوبة لا تصل للفصل، وبحسب القانون، يبدأ تطبيق عقوبة الفصل الوجوبي في 21 ديسمبر.

10- أي موظف يتقدم للعلاج معفي تمامًا من أي عقوبة، ويتلقى العلاج في سرية كاملة، وجهة عمله لن تعلم شيئا عن أمر تعاطيه.

11- يحافظ الصندوق على سرية البيانات، فضلا عن تقديم العلاج بالمجان.

12- لا يطلب الصندوق أي بيانات عن مصدر حصول الموظف على المخدرات.

13- كل ما يطلبه الصندوق أن يكون الشخص راغب في العلاج وتغيير حياته.

14- المخدرات الأكثر انتشارا في مصر «الحشيش» الذي تقدّم إلى المركز الأول على حساب «الترامادول» بعد ارتفاع سعر الأخير.

15- يتم عمل تحليل أولي واستدلالي بأحدث الأجهزة لدى وزارة الصحة للتأكد من عدم وجود أي أخطاء به.