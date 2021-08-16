8% منهم إناث.. صندوق مكافحة الإدمان: نستقبل 140 ألف مدمن سنويا

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن متوسط عدد الحالات التي تتقدم للعلاج عن طريق الصندوق تصل إلى 140 ألف مريض سنويا، من خلال 27 مركزا علاجيا بالمجان، لافتا أنه يتبع العلاج الطبي دخول المتعافي لمجموعة من برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي، مثل جلسات للعلاج الجمعي والفردي وجلسات التعديل السلوكي.

25% من المترددين على الخط الساخن لعلاج الإدمان لديهم مشاكل أسرية

وأضاف «عثمان»، خلال اتصال هاتفي ببرمانج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، الأحد، أنّ 25% من المترددين على الخط الساخن لعلاج الإدمان لديهم مشاكل أسرية، وبالتالي كان لابد من توفير برامج تدريبية للأزواج، لافتا أن 8% من المتقدمين للعلاج من الإناث، وأكثر الفئات التي تتقدم للعلاج هي الشباب.

تدريب 4 آلاف متعاف على مهن يحتاجها سوق العمل

وأشار إلى أنه من ضمن الخطوات المهمة فكرة التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وجرى تدريب لما يقرب من 4 آلاف متعاف على مهن يحتاجها سوق العمل، بهدف التدريب من أجل التشغيل، وكل مراكز علاج الإدمان الجديدة يتم تجهيزها بالكامل من خلال المتعافين من الإدمان.

5 ملايين جنيه قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين

ولفت أنه جرى توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة، حيث تم تقديم لما يقرب من 5 ملايين جنيه الفترة الماضية لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان.

دور برنامج «مودة» في الحفاظ على كيان الأسرة

وأوضح إلى أنه تم إطلاق البرنامج السابع للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع «مودة»، التى تنفذه وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة.

ونوة عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى البرنامج التدريبي يضم العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية وذلك في إطار حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم الخدمات المتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان.