بمليون و122 ألفا.. هنيدي يواصل تصدر إيرادات السينمات بـ«الإنس والنمس»

تصدر فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، إيرادات الأفلام بدور العرض أمس، بتحقيق ما يقرب من مليون و122 ألف جنيه، ليظل هنيدي في صدارة النجوم المنافسين بدور العرض، حيث ينافس بعمل كوميدى اجتماعى يناسب جميع الفئات العمرية.

ولم يعتاد الجمهورعلى هنيدي أن يشارك جمهوره إيرادات الأفلام أواحتفالاته بأى عمل فني، لكنه نشر، أمس، على السوشيال ميديا منشور يخص فيلمه الجديد قائلا: «هفأجئكم من أول وجديد كأن الفيلم لسه نازل»، كما أنه شارك جمهوره من خلال «لايف» ليوضح كواليس العمل مع المخرج شريف عرفه، وتجهيزات الفيلم التي استغرقت وقتاً طويلاً قبل طرح الفيلم.

أبطال فيلم الإنس والنمس

اختار المخرج شريف عرفه مجموعة أبطال الفيلم بعناية شديدة، وجمع بين محمد هنيدي ومنة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة.

ففي إطار من الخيال والكوميدي؛ يلتقي «تحسين» الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي والمسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب بفتاة جميلة تدعى «نيرمين»، وتقع بينهما العديد من الأحداث الكوميدية، ويتعرف كل منهما على الآخر لتتوالى الأحداث خلال مدة الفيلم.

الأفلام المنافسة لهنيدى

4 أفلام تنافس فيلم «الإنس والنمس» بدور العرض، أولهما فيلم «موسي» الذي حقق 510 ألاف جنيه أمس بدور العرض، بينما استطاع الفنان أحمد عز أن يحافظ على نجاح فيلمه وحقق بـ«العارف» إيرادات وصلت إلى 327 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 127 ألف جنيه، وفيلم «مش أنا» لتامر حسني حصل على 83 ألف جنيه.