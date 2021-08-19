حملات للنظافة وإزالة التعديات بقرى مركز المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تعليمات لمسئولي الجهات التنفيذية، صباح اليوم، بمواصلة حملات النظافة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق قري مركز المحلة وردع كافة المخالفين وإحالتهم للنيابات العسكرية.

محافظ الغربية: تدشين حملات نظافة مكبرة وإزالة التعديات

كما وجه محافظ الغربية إلى إزالة مقبرة بالطوب الأحمر على مساحة 12 سهم بقرية «البنوان»، لعدم وجود تراخيص بناء، فيما باشر نواب القطاعات ورؤساء الوحدات المحليه بمجلس المدينة العمالية تدشين حملات نظافة موسعة بنطاق قرى المركز تلبية لرغبات المواطنين .

حملات نظافة وتجميل وإزالة سور بمدخل طريق محلة زياد

ونظمت الوحدة المحلية بقرية «محلة أبو علي»، حملة نظافة وتجميل وإزالة سور بمدخل طريق محلة زياد وطريق القيصرية والخليج كما تم تنظيم حملة أخرى بقرية محلة أبو على القنطرة بجوار مجمع المصالح الحكومية والمدارس لرفع القمامة من طريق «المحلة - المنصورة»، السريع وطريق المقابر وطريق المحلة المنصورة القديم .

كما دشنت الوحدات المحلية بقطاع غرب المحلة الكبرى حملة نظافة وتجميل لنقل تجمعات القمامة ونظافة الطريق الدائري بمشاركة معدات الوحدات المحلية بقطاع غرب المحلة، فيما باشر مسئولو الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم حملة نظافة بطريق «المحلة - دمرو»، وعلى الطريق الدائري.

تدشين أعمال التغطية لمصرف الشركة وعمل صحارات جديدة

جدير بالذكر أن أعمال التطوير والرصف استمرت بقرية محلة أبو على القنطرة، وجاري إنهاء أعمال التغطية لمصرف الشركة وعمل صحارات جديده فيما تم بدء رصف طريق محلة زياد بدءا من ميدان السلام حتى الطريق الدائري بعمل قواعد للبلدورات .