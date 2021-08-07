أعمال نظافة وتجميل وصيانة أعمدة بطريق المحلة - المنصورة.. صور

بدأت الوحدات المحلية القروية بمركز المحلة الكبرى بمحافظ الغربية، أعمال التطوير اللازمة لطريق «المحلة – المنصورة»، لا سيّما عبر إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي.

صيانة كشافات

وقال بيانٌ صادرٌ عن المحافظة، اليوم السبت، إنَّ الوحدة المحلية بقرية ميت الليث هاشم باشرت أعمال الصيانة لـ22 كشافًا على طريق «كفر الجنينة - عزبة توما»، بإشراف قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية، ومساعدة قسم الإنارة العامة بديوان مركز مدينة المحلة الكبرى.

إصلاح خطوط كهرباء

وأضاف البيان أنّه تم إصلاح خطوط الكهرباء بعزبه الخازندار البحرية التابعة للوحدة المحلية لشبرابابل، وإعادة توصيل الأسلاك المقطوعة من الأعمدة، مع الانتهاء من زراعة عاموديّ إنارة؛ استكمالًا لإنارة مدخل عزبة أبو حجازي التابعة لقرية سندسيس التابعة للوحدة المحلية للمعتمدية، وتوصيل الإنارة لهم .

نظافة وتجميل

في سياق متصل، تابع سعد نصر وعلاء النمر نائبا رئيس المدينة، أعمال النظافة والتجميل بمدخل «المحلة – المنصورة» والطريق الدائري «المحلة - المنصورة السريع» .

واستُكملت أعمال النظافة، بجوار مركز الشرطة وطريق المحلة المنصورة القديم، مع متابعة الأعمال الخاصة بعمل الإنترلوك الجديد على الأرصفة وحملة نظافة على الطريق الدائري، فضلًا عن حملة داخل قرية محلة أبو علي، شملت مجمع المصالح الحكومية والمدارس وطريق المقابر ومساكن مبارك كول وبجوار مساكن منشية مبارك، بمشاركة علاء سليم رئيس الوحدة.

وسبق أن نُفِّذت حملة نظافة شملت طريق المحلة – دمرو، وعلى الطريق الدائري قطاع وحدة ميت الليت، مع متابعة تنفيذ أعمال دهان البلدورات في القطاع ورش الطرق بالمياه، بإشراف رضا الشرقاوي رئيس الوحدة؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .