إيقاف 7 حالات تعد على الأرض الزراعية في المحلة.. وإحالة المخالفين للنيابة

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم، أن رؤساء الوحدات المحلية، نجحوا في إيقاف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في القرى، وردع كافة المخالفين لقوانين الدولة؛ حفاظا على الصالح العام وهيبة الدولة.

إيقاف 7 تعديات

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم إيقاف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء في الوقت الجاري.

إحالة المخالفين للنيابة العسكرية

وأوضح «السعدني» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية؛ لتجري شئونها لمخالفتهم اشتراطات التراخيص.

من ناحية أخرى، دُشنت حملة نظافة بمقابر البنوان وطريق 71 «البنوان ـ نمرة البصل، وتم رفع 50 طن مخلفات؛ تلبية لرغبات المواطنين.

كما تواصلت أعمال النظافة العامة بقرية محلة أبو علي القنطرة بطريق «المحلة ـ المنصورة القديم»، وبجوار مركز الشرطة والتأمينات وطريق محلة زياد بدأت من ميدان السلام حتى الطريق الدائري وبجوار معهد الإمام الشافعي.

استمرار أعمال النظافة العامة بقرية محلة أبو علي

كما نفذت الوحدة المحلية ببشبيش، اليوم السبت، حملة نظافة بقرية بشبيش شملت منطقة السجل المدني ومنطقة النجارين وداخل المقابر.