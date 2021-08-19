يصل لـ3 ملايين.. البنك الأهلي يقدم قروضا شخصية بلا ضامن لتلك الفئات

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل قروض شخصية سوف تقدم بلا ضامن لعدد من فئات المجتمع من بينهم بعض موظفي الدولة وأصحاب المؤسسات.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، فئات الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على قرض شخصي.

-العاملون بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، مدة القرض تصل إلى 12 سنة، والمبلغ الذي يتم اقتراضه 3 ملايين جنيه.

الخصائص والمميزات

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- فتح حساب جاري مجانا.

- بدون ضامن.

وتلك المميزات تنطبق على الموظفين العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، ضمن الهيئة العامة للبترول، كما تنطبق على العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك.

القرض الثاني يكون بدون ضامن وتحويل الراتب، وذلك للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

- مدة القرض تصل إلى 4 سنوات.

- المبلغ الذي يتم الموافقة على إقراضه 30 ألف جنيه.

الموظفون العاملون بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول

- مدة القرض 4 سنوات.

- مبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

العاملون بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك.

- مدة القرض 4 سنوات.

- مبلغ القرض يبدأ من 5 آلاف إلى 750 ألف جنيه.

قرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة:

وقدم البنك الأهلي المصري قرضا خاصا بأصحاب المصانع والمؤسسات والأعمال الحرة، حيث يقدم البنك قرض بداية من 50 ألف جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه.

- مدة القرض تصل إلى7 سنوات.

- مبلغ القرض يصل إلى 2 مليون جنيه.

الخصائص

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- يمكن للعميل الحصول على القرض بدون ضامن.

يذكر أن البنوك في مصر، أعلنت عن عروض وتسهيلات فى الحصول على القروض الشخصية أو قروض تمويل المشروعات، حيث يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة من قبل البنك لكي يحصل العميل على المبلغ المالي الذي يطلبه من البنك ويتم إيداعه في حسابه الشخصي.