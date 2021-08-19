لجنة لاختبار المتقدمين لوظائف التعليم.. وبروتوكول تعاون مع الصحة بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية في بيان لها اليوم، عن الانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة لتدشين حملات صحية ووقائية لتطعيم العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية بلقاح كورونا.

بروتوكول تعاون رسمي بين التعليم ومدير هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة لتدشين حملات صحية

وفي سياق آخر، قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إنه تابع أعمال تدشين لجنة لاختبار قدرات المرشحين لوظائف مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، وكشف وكيل التعليم أن تلك اللجنة مشكلة من كل من وكيل المديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، وإدارة المتابعة، والشئون القانونية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الامناء .

وكيل التعليم : اللجنة عقدت عدة اختبارات لكافة المتقدمين لشغل وتجديد وظيفة وكيل إدارة تعليمية

وأشار وكيل التربية والتعليم إلى أن اللجنة عقدت عدة اختبارات لكافة المتقدمين لشغل وتجديد وظيفة وكيل إدارة تعليمية حيث أجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الوزارة بديوان مديرية التربية والتعليم بطنطا .

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية قد أعلنت في الاول من يوليو ٢٠٢١ عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافيه خلال الفترة المقبلة حفاظا على الصالح العام وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين .