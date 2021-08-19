تداول 6200 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 6200 طن بضائع و400 شاحنة، وشملت حركة الواردات 1800طن بضائع و207 شاحنات فيما شملت حركة الصادرات 4400 طن بضائع و 193 شاحنة.

استقبال السفينة أمل ومغادرة السفينتين محبة والحرية

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين محبة والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ووداى الكرنك كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وبريدج .

وفي سياق آخر يستقبل مطار الغردقة الدولي أكثر من 300 رحلة طيران سياحية أسبوعيا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

رحلات الطيران الخارجية تنعش السياحة بشواطئ البحر الأحمر

وأنعشت السياحة الخارجية شواطئ مدن البحر الأحمر تزامنا مع تزايد معدل رحلات الطيران الخارجية من مختلف الدول الأجنبية وخاصة التشكيك وبولندا واوكرانيا ومؤخراً من روسيا، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات السياحية الروسية قبل أيام قليلة بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبرتكول الدولي.

من جهة اخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن تعديل مواعيد ضخ مياه الشرب بالغردقة نظرا لوجود أعمال صيانة برافع «جمشه»، حيث يتم ضخ المياه لمناطق «الأحياء والأمير طلال و اللؤلؤة و الفيروز و الجوهره و مبارك 11»، اليوم، كما يتم ضخ المياه لمنطقة مبارك 7 و بلوكات الأحياء غدا الجمعة.