ضبط أحد الأشخاص للإتجار في النقد الأجنبي بالبحيرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة» بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي متخذا من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال قيامه بممارسة نشاطه المؤثم.. وبحوزته «مبلغ مالي (عملات أجنبية)».

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.