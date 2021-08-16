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محمود مسلم

الداخلية تحصّل 459 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

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الوطن
03:19 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9238 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9191 شخصًا المقدرة بـ459,550 جنيه، وتحرير محاضر لـ47 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 794 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1330 أرجيلة.

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