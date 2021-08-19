الأولى على الدبلومات: «مش قابلة الجواز دلوقتي.. وهكمل دراستي»

قالت ندى حربي، الأولى على دبلوم المدارس الفنية، إنها تشعر بسعادة كبيرة باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها وتكفل مبادرة حياة كريمة بنفقات دراستها، مشيرةً إلى أن المؤسسة هي من أبلغتها بهذا الأمر، وأوضحت أنها لا تفكر في الزواج الآن: «مش قابلة الجواز دلوقتي وهكمل دراستي».

وأضافت «حربي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني: «أشكر الرئيس السيسي، وحياة كريمة لأنها ستوفر لي فرصة عمل بجانب دراستي»، لافتةً إلى أنها تتمنى الالتحاق بالمعهد الفني الصحي ثم كلية التمريض، حيث تدربت في أكثر من وحدة صحية، وبالتالي فإن الوظيفة التي ستحصل عليها ستكون في هذا المجال.

لم أحدد وقتا للمذاكرة

وتابعت الأولى على دبلوم المدارس الفنية، أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على الترتيب الأول أو أن يستجيب لها رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنها لم تحدد وقتا للمذاكرة، حيث كان لديها فرصة تدريب في الوحدة: «مكنش في وقت معين للمذاكرة، وكنت بذاكر من العصر وحتى الساعة 12 من منتصف الليل».

وأردفت ندى حربي، أنها كانت تتمنى الالتحاق بالثانوية العامة، لكن والدها اقترح عليها بأن تدرس سكرتارية طبية، مؤكدةً على أنها ترفض الزواج في هذا السن، رغم أن والدتها طلبت منها ذلك، لكن والدها طالبها بأن تستكمل مشوارها التعليمي: «رفع المستوى الدراسي يتيح لي فرص زواج أفضل، الدبلوم مش زي الكلية.. مش قابلة فكرة الجواز دلوقتي وأقدر أوفق بين التعليم والشغل».