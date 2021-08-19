الصحة: فرق تواصل مجتمعي بـ5 محافظات للتشجيع على التبرع بالبلازما

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار «العلاج جواك» وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، منذ صباح اليوم الخميس، فيما تعاونت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والمشروبات والمياه، على المتبرعين وتنظيم توافدهم على مراكز التبرع.

تحاليل دورية مجانية للمتبرعين بالبلازما للاطمئنان على صحتهم

وقال مجاهد، إنّ مراكز تجميع البلازما تجري مجموعة تحاليل دورية مجانية للمتبرعين للاطمئنان على صحتهم، وتشمل تحليل فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وتحليل بكتيريا الزهري، وتحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي «A - B - C» وتحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.

وأضاف أنّ وظيفة البلازما هي نقل المواد الغذائية اللازمة للخلايا من أماكن الامتصاص إلى الأماكن المختلفة في الجسم، كما تحتوي على عوامل تخثر «تجلط» الدم التي تحافظ على سلامة الدم من النزف، إضافة إلى نقل نواتج عمليات التمثيل الغذائي والحرق إلى الكلى والكبد للتخلص منها، واحتوائها على الأجسام المضادة التي تساعد على محاربة العدوى والفيروسات وتنظم درجة حرارة الجسم.

«تنشيط نخاع العظام» و«تقوية الجهاز المناعي» بين فوائد التبرع بالبلازما

وأشاد مجاهد، إلى الإقبال الكبير من المتبرعين على مراكز تجميع البلازما في القاهرة والمحافظات، في ظل الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، تحسبا لانتقال عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ فوائد التبرع بالبلازما عديدة وتتضمن تنشيط نخاع العظام وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

وأشار مجاهد إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (15335)، مؤكدا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

يُذكر أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت 14 يوليو الماضي كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، في مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.