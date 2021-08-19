بدءا من اليوم.. الصحة تطبق شروطا جديدة لحصول المسافرين على لقاح كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق وزارة الصحة والسكان من اليوم الخميس لشروط جديدة خاصة بالتعامل مع المسافرين، الراغبين في الحصول على لقاح كورونا لأغراض السفر.

وأشار مجاهد لـ«الوطن»، إلى أنه بدءًا من اليوم سيتم طرح أيقونة خاصة للمسافرين على موقع تسجيل لقاح كورونا للتسجيل عليه، مع وضع عدة شروط للموافقة على تحديد موعد للشخص للحصول على اللقاح.

وبحسب متحدث الصحة، فالشروط التي وضعتها الوزارة للموافقة على تحديد موعد ومكان للشخص الراغب في السفر للحصول على لقاح جونسون إند جونسون المخصص للراغبين في السفر، تتضمن جواز السفر ساري، وميعاد سفر متوقع، والدولة المقرر السفر اليها والمستند الخاص بالسفر والسبب المسافر لأجله.

وأشار مجاهد، إلى أنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا للمسافرين، بالإضافة إلى إنشاء مركزين في محافظة الجيزة والإسكندرية على غرار مركز أرض المعارض لاستقبال أكبر عدد ممكن من المسافرين بشكل يومي تسهيلا لمهمة السفر على المواطنين بعد وضع الدول شرط الحصول على لقاح كورونا قبل دخولها.

«الصحة»: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين إلى 134 مركزا

وشددت الوزارة على أنه تم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين إلى 134 مركزا على مستوى الجمهورية سيتم الاستعانة بهم أيضا لتطعيم المواطنين المسافرين، وقالت الوزارة إن الدول أصبحت تعتمد كلا من شهادة التطعيمات بنظام الكيو أر كود والـpcr حتى الآن.

يأتي ذلك، في الوقت الذي من المقرر أن تطرح فيه الصحة بعد 11 يومًا، أي في مطلع سبتمبر المقبل، 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري المصنع في مصانع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، في مراكز التلقيح ليصبح متاحًا أمام المواطنين.