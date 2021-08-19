تخصيص مقرين لمكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة يوم السبت المقبل 21 أغسطس، من خلال تخصيص مقرين منفصلين أحدهما بحرم الجامعة بالوليدية بطاقة 45 جهاز كمبيوتر والآخر بمعمل الحاسب الاَلى بقطاع «أ»، بالمدينة الجامعية بطاقة 40 جهاز كمبيوتر مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل التي ستبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وذلك لخدمة طلاب الثانوية العامة وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونياً .

تخصيص موظفين لتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلي للقيام بمهامهم فى تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الخطوات التي يجب إتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل وذلك على الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي

https://tansik.egypt.gov.eg/ application

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن جاهزية مكاتب الجامعة وتوافر وربط الأجهزة بشبكة المعلومات بالجامعة وخطوط انترنت فائق السرعة وأجهزة طابعة لطبع الاستمارات بعد التسجيل انطلاقاّ من حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها من أجل التيسير على الطلاب عملية تسجيل رغباتهم وذلك للراغبين فى إجراء ذلك داخل المقرات التي خصصتها الجامعة لدعم الطلاب ومساعيهم، وكذلك التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات كافية للتباعد وكذلك تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بإجراء عمليات تطهير مستمرة لمقار التنسيق والأجهزة .

يجب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب

وأوضح أن خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب والتي تتضمن رقمه القومي، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، منوهاً إلى ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات ،وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.