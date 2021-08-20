حظك اليوم الجمعة 20-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم برج الثور 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، المريخ وعطارد بمنزل الحب يمنحانك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتنجح في اتخاذ خطوات تصب في مصلحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك إشراقة وتألقا وتساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب وتنجح في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا كل خطوة وكل قرار.. لا تغامر وكن مستعدا لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج العذراء 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح، وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنّب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 20-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.

حظك اليوم برج القوس 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 20-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.