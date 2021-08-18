حظك اليوم برج القوس الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من المعروف عن مولود برج القوس نشاط عقله وجسده، ويُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته، كما يعرف عن أصحاب هذا البرج الكرم والانطلاق، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار، لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس تمنحك سحرا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.