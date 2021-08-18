حظك اليوم برج الدلو الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، كما أنه مولود متسرع في اتخاذ قراراته، وشديد العصبية ويفقد السيطرة على أعصابه في أغلب الأوقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 19-8-2021 على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدمًا إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل، ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برد الدلو الفنان خالد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 فبراير.