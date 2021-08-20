عبر موقع وزارة الصحة.. خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان مجانية لقاح كورونا، وجددت دعوتها للمواطنين بضرورة الإسراع في حجز اللقاح؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

ونفت وزارة الصحة والسكان ما تداول بشأن دفع مبالغ مقابل أخذ لقاح كورونا، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وأي جهة أخرى تروج لذلك ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها.

وأوضحت الوزارة، أن حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا.

خطوات التسجيل بموقع تسجيل لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، في فيديو لها خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لها، والتي جاءت على النحو التالي:

- أولا: الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- ملئ استمارة البيانات التي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والحالة المرضية أو التاريخ المرضي إن وجد.

- استكمال باقي البيانات التي تتضمن الهاتف المحمول؛ لتستطيع الوزارة إرسال رسالة للمتقدمين، خاصة بموعد ومكان تلقي لقاح كورونا.

- ثم ترسل الوزارة رسالة خاصة برقم الطلب تستخدمه عند الذهاب لتلقي لقاح كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من اتباع التدابير الصحية كافة؛ إذ أنه لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها سبيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة.

عقار جديد من الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إضافة عقار جديد على بروتوكول مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، ويستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، والأطفال المصابين بأحد الأمراض المزمنة، شرط أن يتجاوز وزنهم 40 كيلو جرام.