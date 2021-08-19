هبة عبدالغني: «قعدت سنتين أقنع بابا بالتمثيل ولقيت نفسي في المسرح»

قالت الفنانة هبة عبدالغني، إنها كانت موهوبة في الغناء واكتشفت هذا الأمر منذ نعومة أظافرها، «والدي كان صوته جميلا في قراءة القرآن، ومنذ المرحلة الإعدادية وأنا أحلم بالغناء.. التمثيل ماكانش في دماغي».

البداية من مسرح الجامعة

وأضافت «عبدالغني» خلال حوارها مع الإعلامي أحمد صلاح، مقدم برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «دي إم سي»، أنها شاركت في فريق المسرح بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية حتى تستطيع أن تغني، لكن مسارها الفني تحول من الغناء إلى التمثيل: «كنت تايهة ولقيت نفسي، وكنت بغني برضه، لكن في الأساس بقيت ممثلة».

وتابعت: «والدي كان يدعم حياتي الفنية في فترة الجامعة، لكن قعدت سنتين أقنعه عشان أبقى أحترف التمثيل».

أول عمل فني مع هدى سلطان

وأشارت إلى أن مسلسل زيزينيا كان أول عمل فني تشارك فيه، وكان ذلك مع الفنانة الراحلة هدى سلطان، التي نصحتها بأن تذاكر السيناريو بالقلم الرصاص وكتابة ملاحظاتها على النسخة من الخارج: «المخرج قالي إن التمثيل في الكاميرا محتاج حاجة مختلفة شوية عن المسرح، وإني لازم أكون ثابتة وأمثل على قد اللقطة».

سجن النسا.. ذروة التألق

وحول شخصية «أشجان»، التي جسدتها في مسلسل «سجن النسا»، قالت: «كانت حالة خاصة، لأنها سيدة بسيطة وجريئة وتحاول الدفاع عن ابنتها، والمشهد الأخير قبل الإعدام مقدرتش أنساه، لما كنت بقول لبنتي لو حد عايرك بأمك قولي لهم إنها كانت بتدافع عن شرفي».

ولفتت إلى أن مخرجة المسلسل جعلتها تحب الشخصية: «لما حكت لي حكايتها دمعنا، وده خلاني أتعلق بيها»، مشيرةً إلى أن فريق العمل نفذ أكثر من رحلة لسجن القناطر لتحقيق التفاصيل في العمل.