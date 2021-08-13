ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 32.1 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 40120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و585 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32117826 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في الهند إلى 430254 حالة

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 430254 حالة، كما أوضحت ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس في البلاد إلى 31302.345 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وشهدت الهند على مدار الأشهر الماضية تسجيل معدلات يومية عالية بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ترواحت بين 30 ألفا و45 ألف إصابة يوميا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، اعترضت الصين على قرار منظمة الصحة العالمية، إجراء تحقيق جديد حول منشأ كورونا على أراضيها.

وكانت السلطات الصينية، رفضت في وقت سابق، الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان وسط الصين، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة الخاصة بمنشأ الفيروس.

وكان خبير منظمة الصحة العالمية بيتر إمباريك، رحج في وقت سابق، أن المصاب رقم صفر بالفيروس قد يكون أصيب بـ«كورونا» في مختبر علمي أو أثناء أبحاث ميدانية في الصين.

وقال إمباريك، في حديث تليفزيوني، إن إحدى الفرضيات المحتملة تشير إلى أن أحد الباحثين أصيب بـ«كورونا» في الميدان أثناء جمع عينات من الخفافيش التي ينتقل الفيروس منها إلى الإنسان وفي هذا الحالة هو موظف في المختبر وليس أحد السكان أو أي شخص آخر يتعامل مع الخفافيش.

وأكد خبير المنظمة، أن هذه ليست إلا فرضية محتملة، مشيرا إلى أن العلماء لم يحددوا بعد السبب الحقيقي لاندلاع الوباء، ويواصلون دراسة الفرضيات.