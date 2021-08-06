ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 31.8 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، نحو 44643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد » و464 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31856757 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 426754 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

واشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل 41096 حالة شفاء من الفيروس، لتصل حصيلة حالاتت التعافي من «كورونا» في البلاد إلى 31015844 حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 80 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الخميس في البر الرئيسي للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن من بين هذه الحالات، تم تسجيل 61 حالة في مقاطعة جيانجسو، و9 حالات في مقاطعة هونان و6 حالات في هوبي وحالة واحدة في كل من منجوليا الداخلية وخنان وهاينان ويوننان.

لجنة صينية: تسجيل 44 حالة وافدة بالفيروس

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 44 حالة وافدة، بما فيها 13 حالة في قوانجدونج و10 في يوننان و8 في كل من شنجهاي وشاندونج، واثنتان في كل من سيتشوان وشنشي، وحالة واحدة في تيانجين.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 3 حالات مشتبه بإصابتها قادمة من خارج البر الرئيسي الصيني في بلدية شنجهاي، أمس الخميس، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول في لجنة الصحة،« خه تشينج هوا»، أمس الخميس، أن معاودة ارتفاع الإصابات الأخيرة، يُمكن احتواؤها بشكل فعال خلال فترة قصيرة، إذا تم تنفيذ إجراءات الاستجابة بصرامة.

مسؤول صحي صيني: الموجة الحالية من «كورونا» معقدة أكثر

وأضاف «هوا» خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة «بكين»، أن الموجة الحالية من «كورونا» معقدة أكثر، ما فرض بعض الضغوط لجهود الاستجابة لها، لأنها أثرت على مجموعة واسعة من الأماكن والأشخاص، كما كانت مصادر حالات الإصابة الوافدة متعددة في هذه المرة.

وأوضح المسؤول الصيني، أن حكومات جميع المناطق المتأثرة نفذت إجراءات وتدابير صارمة لاحتواء الفيروس، وتتبع خطة وطنية لمكافحة الوباء مع أخذ الظروف المحلية في عين الاعتبار.

وفي الولايات المتحدة، قال «البيت الأبيض»، أمس الخميس، إن الحكومة الأمريكية لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا كانت ستلزم المسافرين الدوليين بأن يكونوا قد تلقوا التطعيم كاملا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» جين بساكي في مؤتمر صحفي يومي: «على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، فإن الطريقة التي تنظر بها المجموعات المشتركة بين الوكالات في هذا الأمر تهدف إلى اتخاذ خطوات من شأنها إعادة السفر الدولي في الوقت المناسب».

وأضافت ساكي: «في الوقت الحالي، لسنا في هذه المرحلة بسبب ظهور المتحور (دلتا) ولكننا نريد أن تكون لدينا عملية جاهزة عندما نصل إلى تلك اللحظة»، فيما قال منسق الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض جيف زينتس، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح السفر الدولي، ما يعني أنه يجري النظر في خيارات أخرى.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، إن التكتل بدأ في شحن جرعات لقاح كورونا التي حصل عليها من شكرة «جونسون أند جونسون» الأمريكية، وحذر المسؤولون، من بطء وتيرة عمليات التسليم في منطقة جرى فيها تطعيم 1.5% فقط من مجمل السكان، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».