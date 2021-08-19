«سويڤل» تستحوذ على منصة «شوتل» للنقل الجماعي

أعلنت شركة «سويڤل»، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك ومقرها دبي، اليوم الخميس، عقد اتفاق نهائى للاستحواذ على حصة مسيطرة في «شوتل»، وهي منصة نقل جماعي شريكة مع بلديات وشركات من أجل توفير خدمات الحافلات والشاحنات عند الطلب في أنحاء متفرّقة من أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك من أجل تحسين أنظمة النقل العام وتقليل الاعتماد على الخيارات الخاصة المكلفة.

ويُعتبر إيجاد حلول تنقل منصفة يسهل الحصول عليها وتشكل بوابة للتمكين الاجتماعي والاقتصادى من خلال الوصول إلى وظائف ورعاية صحية وتعليم أفضل، من الأمور الأساسية التي ترتكز عليها قناعة الشركتين.

غياب خدمات النقل في الضواحي والمدن والمباني الجامعية

وتعمل «شوتل»، على مواجهة التحديات التي يفرضها غياب خدمات النقل في الضواحي والمدن والمباني الجامعية، عبر منصة طلب سهلة الاستخدام ومرنة ومستدامة، وذلك من خلال تواجدها في 22 مدينة في 10 دول بما ذلك البرازيل واليابان وعموم أوروبا وأكثر من 350 ألف عملية حجز حتى تاريخه، واستحواذها على أكثر من 10% من الحصة السوقية الأوروبية واعتمادها بشكل سريع.

تعاون «شوتل» مع الحكومات والبلديات والشركات

وتتعاون «شوتل» مع الحكومات والبلديات والشركات من أجل الوصول إلى السكان الذين يعيشون أو يعملون في مناطق منخفضة الكثافة السكانية والتي تفتقر إلى حد كبير إلى خدمات النقل الجماعي الحالية والنقل التشاركي، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة والذين غالباً ما يحتاجون إلى إمكانية الوصول العادل إلى وسائل النقل.

وستتمكن «شوتل» الآن، من الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها سويڤل، من أجل تحسين المسارات وزيادة حمولة المركبات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل ذلك يسهم في الحدّ من الازدحام المروري.

وقال مصطفى قنديل، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة «سويڤل»: «تتشاطر الشركتان الرأي بأن هناك ضرورة ملحة من أجل تحويل وسائل النقل العام التقليدية لجعلها أكثر سهولة وملاءمة واستدامة، ومن هذا المنطلق، فإن رؤية شوتل لمستقبل النقل مع التركيز على استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الازدحام المروري والانبعاثات والقدرة على تحمّل التكلفة، هو بالتحديد ما حققته سويڤل في 10 مدن كبرى في الأسواق الناشئة، إضافة إلى النموذج الذي أُعيد ابتكاره لأنظمة النقل العام في مختلف أنحاء العالم.

وتابع: «بفضل علاقات شوتل، الاستراتيجية وقاعدة المستخدمين السريعة النمو والمعرفة العميقة بطبيعة السوق، فإن سويڤل تعمل على توسعة أسواقها الأساسية بشكل هادف، بما يتماشى مع أهدافنا المعلنة.