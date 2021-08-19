نسمات لطيفة ليلا.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هذا الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذه الأيام تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث بدأ الإحساس بنسمات هواء لطيفة في فترة الليل والصباح الباكر، لكن الطقس مازال شديد الحرارة في فترة الظهيرة.

زيادة نسبة الرطوبة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «القاهرة كانت تسجل 43 درجة، لكنها في هذا الأسبوع تسجل ما بين 35 و36 درجة، وهو انخفاض بشكل ملحوظ جدا، ومازالت نسبة الرطوبة مرتفعة وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة».

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مازال حارا على معظم مناطق الجمهورية، سواء الوجه البحري، القاهرة، جنوب البلاد، أو جنوب سيناء، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وتكون درجات الحرارة الأقل هناك.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة وتصل إلى نحو 90% على السواحل الشمالية، ومن 80% إلى 85% على الوجه البحري والقاهرة، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات.

الخريف أفضل فصول السنة

ولفتت «شاكر» إلى أن فصل الصيف سينتهي في 22 سبتمبر، ليبدأ الخريف في 23 سبتمبر، لافتةً إلى أن الهيئة ستصدر تقريرا في نهاية شهر أغسطس الجاري حول الطقس المتوقع في شهر سبتمبر، الذي قد يشهد سقوط أمطار في بعض المناطق وانخفاضات في درجات الحرارة.