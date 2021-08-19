متهمة بالقتل تضع مولودا داخل حجز «سرس الليان» بالمنوفية 

شهد قسم سرس الليان بمحافظة المنوفية، وضع سجينة مولودا داخل الحجز، اليوم، وجرى نقلها إلى مستشفى سرس الليان العام، ووضعها تحت إشراف أطباء المستشفى، للتأكد من سلامتها وسلامة المولود.

مصدر أمني يكشف تفاصيل ولاده متهمة بالقتل داخل محبسها في المنوفية

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمة «م. م»، ربة منزل محبوسة على ذمة التحقيقات هي وزوجها بتهمة جريمة قتل، ولم يجري تحويل القضية إلى محكمة الجنايات حتى الآن، مؤكدا أن المتهمة خضعت لرعاية طبية خلال فترة تواجدها في الحجز.

مصادر طبية تكشف كواليس ولادة متهمة داخل الحجز في سرس الليان

وأكدت مصادر طبية بمستشفى سرس الليان العام، لـ«الوطن»، أن المتهمة وصلت للمستشفى برفقة المولود عبر سيارة إسعاف، وخضعت للفحوص الطبية، موضحا أن حالة الطفل ووالدته مطمئنة، وغير مقلقة، وتتم متابعتهم من قبل طبيبي الأطفال والنساء والتوليد، للتأكد من سلامة الطفل وكذلك المتهمة.

إخطار بولادة متهمة داخل حجز قسم شرطة سرس الليان بمحافظة المنوفية

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد بنقل متهمه تدعى «م. م»، من حجز القسم إلى مستشفى سرس الليان، والمحبوسة علي ذمة قضية قتل، بسبب ولادتها، وجرى الاطمئنان على صحتها وصحة الطفل، بعد توقيع الكشف الطبي علي المتهمة ومولودها، وجرى إخطار النيابة النيابة العامة لاتخاذ اللازم.