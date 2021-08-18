انتحار طالبة ثانوية عامة بـ«حبة الغلة» في المنوفية

توفت «يسرا.ص.ا»، الطالبة في الثانوية العامة، إثر تناولها 3 أقراص حفظ القمح السام والمعروفة بـ«حبة الغلة»، حيث نُقلت إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي، وبعد محاولات استمرت عدة ساعات من قبل الأطباء لقيت الطالبة مصرعها، وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربها وأهالي قريتها.

الطالبة لم تحصل على مجموع جيد في الثانوية العامة

وأكدت مصادر أمنية، أن الطالبة تناولت حبة الغلة، بسبب عدم حصولها علي المجموع الذي تتمناه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأكدت أسرة الفتاة أن الفتاة صُدمت بعد معرفة النتيجة، وأقدمت على الانتحار، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة طالبة في الثانوية العامة، مقيمة بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.