بدأت في التحلل.. العثور على جثة كهربائي داخل شقته في المنوفية

عثر أهالي مدينة «تلا»، علي جثة كهربائي داخل شقته، وجري إخطار مركز الشرطة، وانتقل عدد من الضباط إلي مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما تم إخطار النيابة لمناظرة الجثة، وسماع أقوال الشهود.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور علي جثة كهربائي يدعي «ع.م.ع.ا»، 35 سنة، ويقيم بمدينة تلا، ويسكن في الشقة بمفرده لانفصاله عن زوجته، وجري تحرير محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة .

وأكد جران المتوفي أن الشقة مغلقة منذ أيام وحينما حاول بعضهم الإطمئنان عليه لم يرد بعد طرق الباب عدة مرات، وفي اليوم الثاني تم طرق الباب مرة أخري وعندما لم يرد، دخل أحد الأطفال من شباك الشقة لفتح الباب للإطمئنان عليه، ولكتهم اكتشفوا وفاته، وأن الجثة على وشك التحلل، فقاموا بإخطار مركز الشرطة.

وعاين وكيل نيابة تلا الجثة ومكان الواقعة، وقرر انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، ثم صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وجري تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة تلا، وبكاء وصراخ عدد من أقاربه .