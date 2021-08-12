افتتاح 5 مراكز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا في المنوفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، افتتاح 5 مراكز تطعيم كورونا للمسافرين للخارج بعدد من مراكز المحافظة، وفق توجيهات الدولة، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، حيث جرى افتتاح مراكز تطعيم المسافرين للخارج من أبناء محافظة المنوفية، في عدد 5 مدن متنوعة، شملت السادات وأشمون ومنوف والباجور وشبين الكوم.

تعرف علي مراكز تطعيم كورونا في محافظة المنوفية للمسافرين للخارج

وأكد الدكتور فيصل جودهة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مراكز تطعيم كورونا للمسافرين للخارج من أبناء المحافظة، ستقوم بتطعيم المسافرين للخارج، وتسهيل إجراءات السفر عليهم، واستخراج شهادات QR المعتمدة والمميزة بالعلامة المائية، سواء جرعة واحدة أو جرعتين، موضحا أن المراكز الخمسة الجديدة هي: «مكتب صحة ثاني شبين الكوم، ومكتب صحة الباجور، ومركز صحي ثاني منوف، والمركز الصحي بأشمون، والمركز الصحي بالسادات».

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل يتم علي قدم وساق لتقديم الخدمات الخاصة بالمسافرين أو المقمين في مراكز تطعيم كورونا في المنوفية، موضحاً أنه يتابع كفاءة ثلاجات الأمصال، وتواجد الفرق الطبية، وتقديم كامل الدعم لهم في تقديم خدمات وزارة الصحة لجميع المواطنين، حفاظاً على سلامتهم.

مواعيد مراكز تطعيم كورونا بمحافظة المنوفية للمسافرين للخارج

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على أن مراكز تطعيم كورونا في المحافظة مستمرة في أيام العطلات الرسمية والإجازات، والفرق الطبية تعمل بالتناوب، وذلك لتسهيل الإجراءات، وتقديم المشورة وكافة الاستفسارات للمسافرين وكافة المواطنين، والتأكيد على وجود مكان لاستقبال المسافرين، وذلك لسهوله تلقي الخدمة، وعدم الزحام.

على صعيد متصل، تشهد محافظة المنوفية حالة من الاستقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث خفضت بعض مستشفيات العزل من قدرتها لقلة أعداد الإصابات، كما تم غلق بعض المستشفيات، التي يجري تجديدها وفق خطة وزارة الصحة للتطوير، فيما أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة أن «الوضع الوبائي مستقر» في الفترة الحالية .