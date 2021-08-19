أخبار الطقس غدا.. حار على القاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية بسبب الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الجمعة، والذي يتوقع خلاله الخبراء أن يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس غدًا

أما بالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يقول الخبراء إنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية التي تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط غدًا الجمعة خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29