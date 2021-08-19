الجزار يتفقد أعمال التشطيبات بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»

عقب تفقده للحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس» انتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد تنفيذ الأعمال بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم تنفيذه طبقا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة.

وأكد وزير الإسكان، أن الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، سيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصري، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ الأعمال بأعلى جودة.

وأثنى الوزير على جودة تنفيذ الأعمال بالأحياء السكنية التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير، وتنسيق الموقع العام، وكذا ضرورة تهذيب وتسوية المناطق المحيطة بالأحياء السكنية، والتي من المقرر تنميتها في مراحل لاحقة.

الوزير يثني على التواجد الكثيف للعمالة بالموقع للإسراع بمعدلات التنفيذ

وتجول الجزار ومرافقوه من المسؤولين بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» لتفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية الجاري تنفيذها للفيلات والعمارات، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن مساحة الحي 885 فدانا، ويضم 385 عمارة سكنية بها نحو 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.

كما أثنى الوزير على التواجد الكثيف للعمالة بالموقع للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مطالبا بتكثيف العمالة بجميع مواقع العمل بالمشروعات المختلفة، كما التقط صورة تذكارية مع العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، للمشاركة في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.