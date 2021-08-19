هبة عبدالغني: «أنا محظوظة ومرزقة.. وكان نفسي أمثل مع أحمد زكي»

قالت الفنانة هبة عبدالغني، إنها كانت تتمنى أن تتعاون مع الفنان الراحل أحمد زكي، موضحةً: «لكن دلوقتي مبقتش أحسبها كده، بحب أشتغل مع الممثل اللي يحترم جمهوره، مش بحب أشتغل مع حد مش بيقدر التمثيل، مثلا تلاقي مواعيده بايظة».

اتطلبت على الهواء للمشاركة في «تحت السيطرة»

كما تحدثت عن شخصية «أم عصام» التي جسدتها في مسلسل «تحت السيطرة»، حيث عرض في رمضان 2015، موضحةً: «اتطلبت على الهواء وهم شغالين، وكنت المفروض إني أجهز خلال 24 ساعة بس».

وأضافت عبدالغني خلال حوارها مع الإعلامي أحمد صلاح، مقدم برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنها جسدت شخصية «ديلر مخدرات»، رغم أنها لم يكن لديها أي مرجع عنها: «أنا محظوظة ومرزقة وكل سنة ربنا بيرزقني بشخصية بحبها أوي».

وتابعت، أنها سعيدة بتجسيدة شخصية صوفيا في مسلسل «فرصة تانية»: «شبه حكايات كتير، والناس على السوشيال ميديا عشان حبيت راجل متجوز، لكنها بتحصل.. بس في الآخر ليه تاخد حد زي كده؟! الأحلى والأجمل إننا نبدأ حياتنا الجديدة مش شخص بيبدأ حياة جديدة».

وحول المشاركة في مسلسل «موسى» مع النجم محمد رمضان، حيث جسدت شخصية بخيتة، قالت: «الحلقة الأخيرة كانت صعبة جدا، لأن فيها تفجير البيت وقعدنا 48 ساعة متواصلة مع بعض».

وعن تفاصيل حياتها اليومية، قالت إنها تستيقظ من النوم وتتناول بيضة مسلوقة أو أي طعام به بروتين: «أحضر كوب مياه وأعصر عليها ليمون ودي أول حاجة بشربها في اليوم، وممكن أكل 5 مرات في اليوم بس حاجات صغيرة».

وأشارت، إلى أنها تستيقظ في الساعة الثامنة صباحا، وتقرأ وتمارس الرياضة وتتناول وجبة الإفطار، ثم تنام في تمام الساعة الواحدة ظهرا، كما تحب ركوب الدراجات إذا لم يكن الطقس حارا.