السياحة والآثار: لجان تفتيش للمرور على الشركات السياحية بالبحر الأحمر

أوفدت وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة القليلة الماضية، لجانًا من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة؛ للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر؛ لمتابعة سير العمل بها، وآلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين.

من جانبها، أشارت إيمان قنديل، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على 235 مقرا رئيسيا وفرعا للشركات السياحية بالمحافظة؛ لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحي بها أو شروط الترخيص.

رصد 14 مخالفة

وأضافت مساعد الوزير أن عدد المخالفات التي رصدتها اللجان انحصرت في 14 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وطلبت الشركات التي بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحي، مهلة لتوفيق أوضاعها «فحص- صيانة- GPS»؛ نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على السوق.