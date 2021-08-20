حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتسم بالقوة والصلابة والقدرة على التحكم في كل التفاصيل حوله، وله قلب طيب لا يستطيع الكره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.