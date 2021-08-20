حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يخلص في عمله، ويتميز بالدقة في تنفيذ أعماله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات أو ضغوط في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم الضغوط، المريخ وعطارد بمنزل الحب يمنحانك يقظة.. ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل مايو.