«التضامن» توجه بتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات المتعافين من الإدمان

يواصل صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان تدريب وتأهيل المتعافين من الإدمان، والاستفادة من الخبرات والطاقات المخزنة بداخلهم، لامتهان حرفة تؤهلهم إلى العمل خلال الفترة المقبلة، كما يواصل المتعافون العمل على تصميم وتنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز جديد لعلاج الإدمان، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تحت عنوان «بإيدينا» والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا‪ .‬

ونجح المتعافون من تعاطي المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان، المقرر افتتاحه بمحافظة قنا‪.‬‏‪

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها حرف مهنية مثل «أعمال النجارة ،الخياطة ، أثاث الموبيليا، الحدادة»، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الاليكترونية من خلال فنيين متخصصين.

كما وجهت « القباج» أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

تصميم وتنفيذ أعمال الموبيليا والأثاث لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان

‫من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جرى تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 آلاف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية، لافتًا الى أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل»، وأيضا التأهيل البدني «العلاج بالرياضة» بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة «بأيدينا»، إذ يقوم لأول مرة المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة، مثلما يحدث حاليًا للمركز الجديد المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا.