«حلاق» يلقي زوجته من «بلكونة» شقة شقيقتها بالمنصورة لخلافات أسرية

أصيبت ربة منزل في محافظة الدقهلية، بشرخ في الحوض وكسر بالذراع الأيمن، إثر قيامها بترك منزل الزوجية وتوجهها إلى منزل شقيقتها، في شارع «الجلاء» بمدينة المنصورة، وحضر إليها زوجها في شقة شقيتها، حيث قام بإلقائها من بلكونة شقة شقيقتها في الطابق الثاني، مما تسبب في إحداث إصابتها، وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة من القبض على الزوج، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

بدأت الواقعة عندما توجهت الزوجة المجني عليها إلى شقة شقيقتها، نتيجة وجود خلافات مع زوجها، الذي ذهب ورائها إلى شقة شقيقة زوجته، وحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بدفعها حال وقوفها بشرفة الطابق الثاني، مما أدى إلى سقوطها على الأرض، وإصابتها بكسور مختلفة، حيث تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول «أمل صابر راغب»، 22 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «نقيطة»، التابعة لمركز المنصورة، مصابة بشرخ وكسر بالذراع الأيمن، ادعاء سقوط من علو.

المصابة: زوجي دفعني من بلكونة الدور الثاني بشقة شقيقتي

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس مباحث أول المنصورة، ومعاونة النقيب إسلام سلطان، إلى المستشفى وبسؤال المصابة، في محضر الشرطة، قررت أنها حال تواجدها بشقة شقيقتها «نسمة»، 27 سنة، ربة منزل، في شارع «الجلاء» بمدينة المنصورة، لوجود خلافات بينها وبين زوجها «محمد م. إ.»، 30 سنة، حلاق، مقيم قرية «نقيطة»، حضر إليها الأخير، وحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بدفعها حال وقوفها بشرفة الطابق الثاني، مما أدى إلى سقوطها أرضاً.

القبض على الزوج المتهم

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2233 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.